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Сегодня, 13:22

Агент Чистякова: «Нам ничего не известно про интерес от «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Андрей Талаев оценил слухи о возможном переходе его клиента, защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, в другой клуб.

«Дмитрий сконцентрирован на игре за «Зенит». Нам ничего не известно ни про интерес от «Локомотива», ни про желание футболиста покинуть клуб из Санкт-Петербурга», — приводит слова Талаева Sport24.

Ранее сообщалось, что в приобретении 29-летнего защитника заинтересован «Локомотив».

В сезоне-2022/23 Чистяков провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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