Агент Глебова оценил дебют футболиста в стартовом составе ЦСКА

Футбольный агент Антон Железняков оценил дебют своего клиента Кирилла Глебова в стартовом составе ЦСКА, который вышел в основе на матч 26-го тура с «Оренбургом» (2:1).

«Тренерский штаб должен оценивать его игру. До матча было запланировано, что он проведет один тайм. Кирилл сейчас не в том игроком тонусе, чтобы проводить весь матч, давно не играл полные матчи. Я считаю, были хорошие эпизоды, есть над чем работать. Понятно, что он молодой футболист, но в целом нормальная игра была. На предыгровой тренировке ему сказали, что проведет первый тайм, а во втором тайме Набабкин его заменит. Тренеры потихоньку подводят к тому, чтобы он мог проводить больше матчей за ЦСКА. Конечно, опытные игроки ему помогают. У них хорошая атмосфера в команде, все друг друга помогают, подсказывают. В этом плане все нормально», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

17-летний Глебов является воспитанником челябинской академии «Сигнал», а с 2020 года занимается в структуре ЦСКА. На счету вингера шесть матчей за основной состав московской команды без результативных действий.