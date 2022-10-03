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Сегодня, 18:27

Агент голкипера «Ростова» Медведева рассказал, когда игрок вернется на поле

Мария Гусева

Агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева Андрей Талаев рассказал о восстановлении игрока после травмы.

— Операция прошла успешно 23 или 24 сентября. Все хорошо. Сейчас Никита уже в Ростове, проходит необходимые процедуры.

— Сколько ему придется восстанавливаться?

— Полгода примерно, ориентируемся на это время. В любом случае все зависит о того, как будет проходить восстановление.

— Значит, где-то в апреле вернется и сможет еще сыграть в сезоне?

— Сложно говорить о точных сроках. Надеемся, что успеет до конца сезона, — цитирует «РБ Спорт» Талаева.

Медведев получил травму связки коленного сустава в матче 2-го тура группового раунда Кубка России против «Оренбурга» (3:1) и был заменен на 63-й минуте встречи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-medvedev-by-l-prooperirovan-primerny-j-srok-vosstanovleniya-polgoda/
Никита Медведев
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