Осинькин: «У нас был очень маленький цикл подготовки, но мы вместе и это радует»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил готовность команды к матчу 11-го тура РПЛ против «Краснодара».

«У нас был очень маленький цикл подготовки, игра в Воронеже, переезды, но мы вместе и это радует. Все, кто сейчас в составе, кто в лучшей готовности, — на поле. Есть ощущение, что мы недобрали очки. Мы в нормальном состоянии, а нормальном составе, ждем хороший матч», — приводит слова тренера пресс-служба самарцев.

Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» состоится в понедельник, 3 октября. Начало матча — 19.00 (мск).