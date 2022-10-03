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Сегодня, 18:08

Осинькин: «У нас был очень маленький цикл подготовки, но мы вместе и это радует»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил готовность команды к матчу 11-го тура РПЛ против «Краснодара».

«У нас был очень маленький цикл подготовки, игра в Воронеже, переезды, но мы вместе и это радует. Все, кто сейчас в составе, кто в лучшей готовности, — на поле. Есть ощущение, что мы недобрали очки. Мы в нормальном состоянии, а нормальном составе, ждем хороший матч», — приводит слова тренера пресс-служба самарцев.

Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» состоится в понедельник, 3 октября. Начало матча — 19.00 (мск).

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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