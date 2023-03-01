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Агент Карраскаля не исключил, что игрок надолго останется в ЦСКА

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Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес заявил, что не исключает такого варианта, при котором его клиент останется в армейском клубе надолго.

«Мог бы Карраскаль провести всю карьеру в ЦСКА? Я не исключаю, что Карраскаль останется здесь надолго. Хорхе нравится Россия, он любит ЦСКА, для него гордость играть за один из сильнейших клубов вашего чемпионата», — приводит слова Родригеса «Metaratings».

В текущем сезоне РПЛ 24-летний колумбийский полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. В FONBET Кубке России на счету Карраскаля 4 матча без результативных действий. Контракт футболиста с армейским клубом рассчитан до июня 2026 года.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице с 29 очками, отставая от идущего третьим «Ростова» на 6 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-karraskalya-ne-isklyuchayu-chto-khorkhe-ostanetsya-v-cska-nadolgo-231830/
Хорхе Карраскаль
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