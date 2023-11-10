Агент рассказал, когда полузащитник ЦСКА Глебов вернется на поле

Агент Антон Железняков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал о состоянии здоровья футболиста. 17-летний полузащитник получил повреждение боковой связки коленного сустава в расположении сборной России U21 на октябрьском сборе Бразилии.

«Кирилл Глебов сможет вернуться на поле только после международной паузы на сборные. Пока он восстанавливается по положенному графику. Поэтому он не поедет с ЦСКА на матч против «Факела» в Воронеж», — сказал Железняков «СЭ».

Глебов является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне полузащитник провел за красно-синих семь матчей и не отличился результативными действиями.

ЦСКА после четырнадцати туров занимает 3-е место в чемпионате России, набрав 24 очка.