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РПЛ

Сегодня, 10:47

Агент рассказал, когда полузащитник ЦСКА Глебов вернется на поле

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Антон Железняков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал о состоянии здоровья футболиста. 17-летний полузащитник получил повреждение боковой связки коленного сустава в расположении сборной России U21 на октябрьском сборе Бразилии.

«Кирилл Глебов сможет вернуться на поле только после международной паузы на сборные. Пока он восстанавливается по положенному графику. Поэтому он не поедет с ЦСКА на матч против «Факела» в Воронеж», — сказал Железняков «СЭ».

Глебов является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне полузащитник провел за красно-синих семь матчей и не отличился результативными действиями.

ЦСКА после четырнадцати туров занимает 3-е место в чемпионате России, набрав 24 очка.

ФК ЦСКА (Москва)
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