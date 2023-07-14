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Сегодня, 15:13

Агент Тюкавина прокомментировал ситуацию с продлением контракта с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию с продлением контракта с московским клубом.

«Пока идут сборы, никто никому не звонит. Пока все мысли о начале чемпионата. Нас пока все устраивает. Мы никуда не торопимся. Продление контракта будет означать усложнение перехода в европейский клуб? Определенные моменты в контрактах прописываются: какие-то отступные и прочее. Все зависит от того, как составить контракт. Готовы ли мы последовать примеру Кузяева и рассмотреть предложение от аутсайдера из топ-5? Я думаю, что нет. Потому что немножко другая ситуация. Косте только 21 год. Есть еще, что тут показать и доказать. И если ехать, то в какие-то топ-чемпионаты. По крайней мере, не бороться за выживание», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

В минувшем сезоне Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение 21-летнего нападающего с бело-голубыми рассчитано до 2024 года.

21 марта «Динамо» сыграет в первом туре РПЛ сезона-2023/24 против «Краснодара».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-tyukavina-posledovat-primeru-kuzyaeva-dumayu-chto-net-
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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