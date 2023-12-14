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Сегодня, 21:19

Алдонин назвал двоих игроков РПЛ, которые произвели на него впечатление в первой части сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выделил двоих игроков РПЛ в первой части сезона.

«На меня самое яркое впечатление произвел Аббосбек Файзуллаев. Я сейчас имею в виду не только внутри ЦСКА, а в чемпионате целом. При достаточно скромных физических возможностях у него очень неординарная техника. Наверное, еще Константин Тюкавин. Я считаю, что он набрал хорошую форму», — цитирует Алдонина Betonmobile.ru.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от быков отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).

Источник: Betonmobile.ru
Евгений Алдонин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Константин Тюкавин
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