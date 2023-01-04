Александр Сторожук переведен на должность главного тренера «Краснодара-2» после прихода Ивича

Александр Сторожук стал главным тренером «Краснодара-2», сообщает официальный сайт клуба из Краснодара.

41-летний специалист был переведен на эту должность после того, как серб Владимир Ивич стал новым главным тренером основной команды «быков».

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в среду, 4 января. 45-летний тренер подписал контракт на 2 года.

Сторожук был главным тренером «Краснодара» с марта 2022 года. Под его руководством команда одержала 11 побед, 4 раза сыграла вничью и 8 раз потерпела поражение в матчах во всех турнирах. Специалист уже работал с «Краснодаром-2» в период с ноября 2019 года по март 2022 года.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице с 25 очками. Также команда прошла в четвертьфинал верхней сетки Кубка России, в котором встретится с ЦСКА.