Александр Тарханов прокомментировал отказ «Левски» от товарищеских матчей со «Спартаком» и «Уралом»

Бывший главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал отказ «Левски» от товарищеских матчей со «Спартаком» и «Уралом».

— Когда поступила информация, что матч могут отменить, позвонил в Болгарию. Мне сказали, что будут играть, нет никаких проблем. Но, видимо, идет такое давление со стороны правительства, каких-то других структур, чтобы не играть, — сказал Тарханов «РБ Спорт».

— Фанаты «Левски» проводили акцию протеста.

— Наверное, они имеют силу. Но видимо, руководители «Левски» против. Решили перестраховаться.

— Вы работали в «Славии» в 2020-2021 годах. Замечали какие-то антироссийские настроения?

— Такого открытого не было. Втихаря было. Поэтому я ушел.

— Втихаря — это что имеется в виду?

— Не буду говорить.

— Стоит ли сейчас договариваться о товарищеских матчах с европейскими командами, если они могут отказаться в любой момент?

— Думаю, что европейцы будут навряд ли играть с российскими командами. Можно встречаться с Южной Америкой, азиатскими странами.

— Это сильно усложняет подготовку российских команд?

— Конечно, надо искать, с кем играть. Хорошие соперники могут не соглашаться.

До этого был отменен товарищеский матч «Левски» и «Краснодара».