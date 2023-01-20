Сегодня, 16:50
Бывший главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал отказ «Левски» от товарищеских матчей со «Спартаком» и «Уралом».
— Когда поступила информация, что матч могут отменить, позвонил в Болгарию. Мне сказали, что будут играть, нет никаких проблем. Но, видимо, идет такое давление со стороны правительства, каких-то других структур, чтобы не играть, — сказал Тарханов «РБ Спорт».
— Фанаты «Левски» проводили акцию протеста.
— Наверное, они имеют силу. Но видимо, руководители «Левски» против. Решили перестраховаться.
— Вы работали в «Славии» в 2020-2021 годах. Замечали какие-то антироссийские настроения?
— Такого открытого не было. Втихаря было. Поэтому я ушел.
— Втихаря — это что имеется в виду?
— Не буду говорить.
— Стоит ли сейчас договариваться о товарищеских матчах с европейскими командами, если они могут отказаться в любой момент?
— Думаю, что европейцы будут навряд ли играть с российскими командами. Можно встречаться с Южной Америкой, азиатскими странами.
— Это сильно усложняет подготовку российских команд?
— Конечно, надо искать, с кем играть. Хорошие соперники могут не соглашаться.
До этого был отменен товарищеский матч «Левски» и «Краснодара».
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