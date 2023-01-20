Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:50

Александр Тарханов прокомментировал отказ «Левски» от товарищеских матчей со «Спартаком» и «Уралом»

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Тарханов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал отказ «Левски» от товарищеских матчей со «Спартаком» и «Уралом».

— Когда поступила информация, что матч могут отменить, позвонил в Болгарию. Мне сказали, что будут играть, нет никаких проблем. Но, видимо, идет такое давление со стороны правительства, каких-то других структур, чтобы не играть, — сказал Тарханов «РБ Спорт».

— Фанаты «Левски» проводили акцию протеста.

— Наверное, они имеют силу. Но видимо, руководители «Левски» против. Решили перестраховаться.

— Вы работали в «Славии» в 2020-2021 годах. Замечали какие-то антироссийские настроения?

— Такого открытого не было. Втихаря было. Поэтому я ушел.

— Втихаря — это что имеется в виду?

— Не буду говорить.

— Стоит ли сейчас договариваться о товарищеских матчах с европейскими командами, если они могут отказаться в любой момент?

— Думаю, что европейцы будут навряд ли играть с российскими командами. Можно встречаться с Южной Америкой, азиатскими странами.

— Это сильно усложняет подготовку российских команд?

— Конечно, надо искать, с кем играть. Хорошие соперники могут не соглашаться.

До этого был отменен товарищеский матч «Левски» и «Краснодара».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-kogda-ya-rabotal-v-bolgarii-vtiharya-tam-by-li-antirossijskie-nastroeniya/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Левски
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Александр Тарханов
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чанов считает, что у ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»

Булыкин: «Уверен, что Баринов продолжит полностью отдаваться игре, как бы ни развивались события»