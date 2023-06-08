Александров заявил, что готов остаться в «Пари НН» на следующий сезон

Защитник «Пари НН» Виктор Александров заявил, что готов остаться в команде на следующий сезон.

«Эту победу нельзя назвать легкой. Против нас играла хорошая команда, да и поле тяжелое было. Даже мяч был непривычным. Хорошо, что удалось победить с таким счетом. «Родина» — хорошая команда с хорошим подбором игроков. Не чувствовалось, что играем против клуба из Первой лиги. У меня нет никаких предложений. Я — игрок «Пари НН». Про слухи я ничего не знаю. Мой контракт с клубом действует еще 3,5 года. Я бы с удовольствием остался и на следующий сезон в клубе, ведь это моя родная команда, родной город. Хочется развиваться. Но не буду говорить, что проведу тут всю карьеру. Я хочу развиваться», — приводит слова Александрова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел за «Пари НН» 28 матчей и забил пять мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 «Нижний» обыграл «Родину» со счетом 3:0. Игра прошла на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова».

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.