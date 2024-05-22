Дюков и Карпин провели первый раунд переговоров по новому контракту

Как стало известно «СЭ», президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта.

Стороны договорились вернуться к данному вопросу по окончании сезона чемпионата России. Действующее соглашение 55-летнего специалиста с РФС истекает летом.

Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, никаких проблем при продлении контракта возникнуть не должно. С высокой долей вероятности в начале лета Карпин подпишет новое двухлетнее соглашение с РФС. Зарплата специалиста по новому контракту принципиально не изменится.

7 июня сборная России в Минске проведет товарищеский матч с Белоруссией. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.