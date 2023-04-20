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Сегодня, 12:27

Андре Фелипе из «Торпедо» заявил, что не планирует получать российское гражданство

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе прокомментировал возможность получения российского гражданства.

— Вашим согражданам Малкому и Клаудиньо недавно выдали российский паспорт. А вы рассматриваете получение гражданства РФ?

— Большое спасибо за такое предложение, ха-ха! Однако получение гражданства России в мои планы пока не входит, — цитирует Андре Фелипе Sport24.

32-летний форвард подписал контракт с «Торпедо» в марте этого года. Он провел за черно-белых 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-20-brazilets-andre-felipe-iz-torpedo-ne-sobirayetsya-poluchat-rossiyskoye-grazhdanstvo
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