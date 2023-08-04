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Сегодня, 19:00

Мостовой: «Когда я переходил в «Зенит», не осознавал, что выиграю столько титулов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что у всех, кто попал в команду в последние несколько лет получилась головокружительная карьера.

— Седьмого августа исполняется три года с вашего дебютного матча за «Зенит». За это время выиграны три чемпионства и четыре Суперкубка. Какая-то суперкарьера получается?

— Думаю, у всех, кто попал в этот период, карьера головокружительная. Когда я переходил в «Зенит», наверное, не осознавал, что такое возможно. Очень рад, что сейчас играю с такими футболистами, что у нас так хорошо идет. Постараемся и дальше радовать болельщиков и самих себя. Не хочется останавливаться, от побед никогда не устаешь.

— Вас можно назвать идеальным примером для молодых зенитовцев, находящихся в системе клуба. Сначала выступление за фарм-клуб, затем аренда и возвращение уже в главную команду. Но такой маршрут получается далеко не у всех. Почему?

— У нас очень сильный состав, огромная конкуренция. И нужно дорасти до того момента, когда ты сможешь конкурировать с этими футболистами. Мне помог случай. Поехал на сборы, и там что-то не пошло. Может, стеснялся, сам не свой был, не понимал, что со мной происходит. И меня отпустили в аренду, а Леон Мусаев, который хорошо себя проявил, остался. В «Сочи» у меня резко стало получаться, полетело вверх, а Лео было тяжелее. И когда я вернулся, разница между нами уже была другая. Год в РПЛ — ?большой опыт. В общем, важно правильно выбрать момент, чтобы поехать в аренду в более слабую команду. Должно быть коллективное решение игрока, руководства, тренерского штаба. Это и для клуба хорошо, и для развития футболиста. Круговой, кстати, тоже через это прошел, — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

25-летний полузащитник провел за основную команду «Зенита» 112 матчей, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Андрей Мостовой
ФК Зенит
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