5 августа в Самаре «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» в третьем туре чемпионата России по футболу.

Матч пройдет в субботу на стадионе «Самара Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Крылья Советов» — «Ростов» можно будет на канале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14.55. «СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния.

Самарская команда с 4 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ после двух туров. Ранее «Крылья» победили «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (3:3). У «Ростова» — 4 балла. Команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и обыграла «Факел» (2:1).

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».