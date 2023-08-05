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Сегодня, 13:30

«Крылья Советов» — «Ростов»: трансляция матча 3 тура РПЛ

Матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» покажут 5 августа на канале «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Николай Комличенко.
Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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5 августа в Самаре «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» в третьем туре чемпионата России по футболу.

Матч пройдет в субботу на стадионе «Самара Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Крылья Советов» — «Ростов» можно будет на канале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14.55. «СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния.

Самарская команда с 4 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ после двух туров. Ранее «Крылья» победили «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (3:3). У «Ростова» — 4 балла. Команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и обыграла «Факел» (2:1).

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
0
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