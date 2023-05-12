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Сегодня, 14:00

Анохин: «Туфана Садыгова в «Химки» привел я»

Александр Кружков
Обозреватель
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов.
Туфан Садыгов.
Фото Пресс-служба Правительства РБ
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Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал об инвесторе клуба — Туфане Садыгове.

«Туфана в «Химки» привел я. Тогда было несколько вариантов. Туфан проявил максимальную заинтересованность в проекте, говорил, что готов вкладывать в футбол большие деньги. Сегодня «Химки» — частный клуб. Это замечательно!

Планы у Садыгова амбициозные, возможности есть. Осталось выстроить работу так, чтобы появился результат. И над «Химками» не смеялись, как не раз случалось в нынешнем сезоне. Мне было больно и обидно за этим наблюдать. Клуб-то для меня не чужой.

Слава богу, после метаний команду доверили опытному тренерскому штабу во главе с Андреем Талалаевым. У него прекрасный помощник — Юрий Нагайцев, с которым я давно знаком. Даже если им не удастся совершить чудо и вытащить клуб из зоны вылета, не сомневаюсь, через год они вернут «Химки» в РПЛ», — сказал Анохин.

 
Николай Писарев и&nbsp;Сергей Анохин. Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»

 

ФК Химки
Сергей Анохин
Туфан Садыгов
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