Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:31

Балахнин рассказал, в чем проявляется спад в игре «Зенита»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал игру «Зенита» в последних матчах. Вчера, 28 апреля, питерцы проиграли «Динамо» (0:1) в 26-м туре РПЛ.

«Назвать происходящее с «Зенитом» кризисом в полной мере нельзя. Но какие-то тенденции к спаду в игре питерцев видны, безусловно.

В основном это проявляется в том, что команда мало забивает и создает мало остроты у чужих ворот. Есть и ошибки в обороне. Если говорить о двух последних матчах с «Рубином» и «Динамо», то в течение полутора таймов «Зенит» действовал в защите прилично, а к концу давал соперникам возможность атаковать и атаковать остро", — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Зенит» остался лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11699660-balahnin-obyasnil-v-chem-proyavlyaetsya-spad-v-igre-zenita.html
2
Обсудить
Читайте также
В Сербии прервали гимн России во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Факел» сыграл вничью с «Сочи» в первом матче под руководством Черевченко

Чанов оценил потенциал Файзуллаева