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Сегодня, 18:17

Барриос — лучший по количеству удачных отборов в первом круге РПЛ

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал лидером первого круга РПЛ по количеству удачных отборов, сообщает сайт премьер-лиги.

По итогам 15 туров чемпионата России-2023/24 колумбиец совершил 46 удачных отборов. На 2-м месте — защитник «Локомотива» Максим Ненахов с 42 удачными отборами. Полузащитники Ильнур Альшин («Факел»), Дмитрий Кабутов («Рубин») и защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заняли места с 3-го по 5-е, совершив по 41 удачному действию.

В нынешнем сезоне Барриос сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Питерский клуб после первого круга занимает 2-ю строчку в туринирной таблице РПЛ-2023/24, набрав 30 очков.

Вильмар Барриос
Ильнур Альшин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Гленн Бейл
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