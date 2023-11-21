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Сегодня, 18:52

Агент заявил, что Ренан не рассматривает вариант с уходом из «Зенита» этой зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберто Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе игрока этой зимой.

Ранее Globo Esporte сообщил, что «Зенит» может продать Ренана в ближайшее трансферное окно.

«Пока что мы получали только запросы по Ренану. Рассматриваем ли уход из «Зенита» этой зимой? В данный момент нет», — сказал Гарсия «СЭ».

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. В составе клуба защитник провел 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005464425_bidjiev_travmyi_ne_pozvolili_dzagoevu_proyavit_sebya_v_evropeyskih_chempionatah
ФК Зенит
Роберт Ренан
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