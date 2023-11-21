Агент заявил, что Ренан не рассматривает вариант с уходом из «Зенита» этой зимой

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберто Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе игрока этой зимой.

Ранее Globo Esporte сообщил, что «Зенит» может продать Ренана в ближайшее трансферное окно.

«Пока что мы получали только запросы по Ренану. Рассматриваем ли уход из «Зенита» этой зимой? В данный момент нет», — сказал Гарсия «СЭ».

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. В составе клуба защитник провел 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 9 миллионов евро.