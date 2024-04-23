Байрамян рассказал, что Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак» без особенностей

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин настраивал футболистов на матч 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) без особенностей.

«Валерий Георгиевич к «Спартаку» не готовил нас как-то особенно, все было как обычно, — цитирует Байрамяна ТАСС. — Вы видели до этого наши результаты, можете понимать, что на каждую игру готовил точно так же, как на «Спартак». У нас было много хороших матчей со «Спартаком», но в этот раз так. Очень жалко, но ничего не изменишь».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.