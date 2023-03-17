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Сегодня, 16:46

Белоус считает, что судьба Захаряна в «Челси» могла сложиться так же, как у Мудрика

Алина Савинова
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Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в случае перехода в «Челси» мог бы оказаться в глубоком запасе лондонского клуба.

«Очевидно, что сорвавшийся переход в «Челси» негативно повлиял на игру Захаряна. Сейчас на поле он выглядит куда менее ярко, чем раньше. Но ведь сам по себе отъезд за границу для футболиста — не самоцель. Важно найти свое место в команде, реализовать себя. Посмотрите, за Мудрика тот же «Челси» заплатил огромные деньги, и что? Последние матчи парень провел на скамейке запасных. Судьба Арсена могла сложиться подобным образом. Поэтому ему сейчас нужно думать не о каких-то нереализованных переходах, а о том, как стать полноценным лидером «Динамо» и поднимать команду в турнирной таблице. Тогда у него все получится само собой», — цитирует Белоуса Betonmobile.ru.

Летом 2022 Захарян мог перейти в «Челси», но его трансфер сорвался в самый последний момент. В текущем сезоне 19-летний футболист забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач в 26 матчах за бело-голубых.

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-sudba-zaharyana-v-chelsi-posmotrite-na-mudrika
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Юрий Белоус
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