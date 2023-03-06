Бейл заявил, что пока не думает о получении российского гражданства

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, собирается ли получать российское гражданство.

«Насколько тяжело вести блог на русском? Вести блог на русском языке достаточно трудно для меня, но мне очень интересно. Иногда, конечно, пользуюсь переводчиком в телефоне или помощью друзей. Евгений Фролов немного помогает мне, у него отличный английский. Но в основном я стараюсь делать все сам, мне нравится. Хочу ли я получить российский паспорт? Пока слишком рано об этом говорить. Насколько я знаю, для этого мне нужно отыграть в России 5 лет. Сейчас я не думаю о получении российского гражданства. Мне никто не предлагал сделать паспорт, ничего такого не было», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Бейл перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года. В нынешнем сезоне голландец провел 23 матча за самарский клуб, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.