Бикфалви — о срыве трансфера в Европу: «Агенты меня просто обманули»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, почему в 2015 году он оказался в китайском «Ляонине» вместо того, чтобы продолжить карьеру в Европе.

— Переезд в Китай — главная ошибка в карьере?

— Не то чтобы ошибка... Сейчас объясню, в какой ситуации оказался. Смотри, в том сезоне я стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины (с 17 голами Бикфалви поделил первое место с Алексом Тейшейрой из «Шахтера». — Прим. «СЭ»). Мой контракт закончился, я улетел в отпуск и ждал предложений.

Определенные люди наобещали мне много всего, но просили немного подождать. Прошла неделя, вторая, третья... Я потерял кучу времени! В итоге дедлайны по переходу в хорошие команды истекли — переговоры не возобновлялись. А остальные клубы к тому моменту либо передумали, либо поменяли планы.

Меня просто обманули! Поэтому я согласился на переезд в Китай, где мне предложили хорошие деньги. Но опять же — я не поехал за ними вместо того, чтобы играть в Италии или Германии на менее выгодных условиях. Согласился, потому что на тот момент выбора особо и не было.

— Во сколько раз зарплата в Китае увеличилась по сравнению с тем, что было в «Волыни»?

— Прости, не могу назвать цифры. Это конфиденциальная информация. Но скажу так: в Китае я получал самые большие деньги в карьере.

— Ты говорил, что агенты обещали трансфер в Европу. О каких клубах шла речь?

— ПАОК, «Нант», «Вердер», «Динамо» Загреб. Но ни один из них не был стопроцентным вариантом — я слышал о них только со слов агентов.

Бикфалви выступал за «Ляонинь» с июля 2015 года по февраль 2016 года, после чего перешел в бухарестское «Динамо». В июле 2016 года румын стал футболистом «Томи», а в январе 2017 года его подписал «Урал».