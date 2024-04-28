«Бостон» обыграл «Торонто» и в шаге от выхода во второй раунд

«Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» отличились Джеймс Ван Римсдайк, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. У «Мэйпл Ливз» гол на счету Митча Марнера, Илья Самсонов отразил 13 бросков из 16 и был заменен после второго периода.

Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Торонто» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: ван Римсдайк — 1 (Лорей), 15:09 — 0:1. Маршан — 3 (бол., Макэвой, Койл), 28:20 — 0:2. Пастрняк — 2 (Маршан, Заха), 39:18 — 0:3. Марнер — 1 (Любушкин, Бертуцци), 45:43 — 1:3.

Вратари: Самсонов (Уолл, 40:00, 57:27) — Суэймен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (7+9+10) — 22 (8+9+5).

Наши: Любушкин (17.31/1/+1) — -.

28 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19256 зрителей.