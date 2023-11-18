Билялетдинов назвал Личку и Ивича лучшими тренерами РПЛ в первом круге

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о лучших тренерах по итогам первого круга РПЛ-2023/24.

«Тренеры всегда зависят от результата и игры команды. С этой точки зрения Личка и Ивич показали, что являются грамотными специалистами. Особенно надо похвалить тренера «Краснодара» Ивича, но также мне импонирует модель игры команды Лички, то как он ведет себя на бровке и с прессой», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев рассказал, что считает Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России после 15-ти туров, набрав 32 очка, опережая идущий на 2-м месте «Зенит» на 2 очка. «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА имеют в своем активе по 25 очков.