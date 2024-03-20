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20 марта, 03:50

Игнатьев: «Уткин был самый, самый лучший, и я бы сказал, в журналистском кругу самый дотошный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Вася был самый, самый лучший, и, я бы сказал, в журналистском кругу самый дотошный. Он был главарем этого нового журналистского направления после ухода таких как Саша Горбунов. Мне видится, что он подхватил это знамя, своеобразно занимался видением футбольной разной ситуации и у него такой независимый взгляд на вещи был. Он не отдавал просто на откуп интервьюируемому, а пытался все это направить в свое русло», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Игнатьева.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин. С другой планеты. Голышак вспоминает Василия Уткина
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005595939_ignatev__o_smerti_utkina_on_byil_glavarem_novogo_jurnalistskogo_napravleniya
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
Василий Уткин
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