Бородюк призвал российские клубы больше доверять отечественным тренерам

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк призвал российские клубы больше доверять отечественным тренерам, а не иностранцам, и привел в пример команды чемпионата Германии.

«Сейчас такое время, что нужно больше своим доверять, а у нас одни иностранцы. У нас много классных футболистов, которые играли за рубежом, прославляли российский футбол на международной арене, играли в национальной сборной, которые столько вложили своего труда, чтобы наш российский футбол был конкурентоспособен и имел определенный престиж. И сейчас к ним такое отношение! Приглашают в нашу страну не пойми кого. В Бундеслиге в любом клубе работают чемпионы мира, Европы — люди с именами. В «Байере» — Руди Феллер, в «Шальке 04» — Клаус Фишер. Про «Баварию» вообще молчу — там одни чемпионы. А у нас все околофутбольные люди!» — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.