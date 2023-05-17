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17 мая, 16:52

Бородюк призвал российские клубы больше доверять отечественным тренерам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк призвал российские клубы больше доверять отечественным тренерам, а не иностранцам, и привел в пример команды чемпионата Германии.

«Сейчас такое время, что нужно больше своим доверять, а у нас одни иностранцы. У нас много классных футболистов, которые играли за рубежом, прославляли российский футбол на международной арене, играли в национальной сборной, которые столько вложили своего труда, чтобы наш российский футбол был конкурентоспособен и имел определенный престиж. И сейчас к ним такое отношение! Приглашают в нашу страну не пойми кого. В Бундеслиге в любом клубе работают чемпионы мира, Европы — люди с именами. В «Байере» — Руди Феллер, в «Шальке 04» — Клаус Фишер. Про «Баварию» вообще молчу — там одни чемпионы. А у нас все околофутбольные люди!» — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.

Источник: https://metaratings.ru/news/borodyuk-v-bundeslige-v-lyubom-klube-rabotayut-lyudi-s-imenami-a-u-nas-priglashayut-ne-poimi-kogo-251768/
Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
Бундеслига
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  • rac135

    Не Бородюку обливаться слезьми и исходить соплями) Сам был тренером и каков результат? Аленичева с треском выгнали и "Енисея", Нержакова из НН, Сторожука из "Краснодара", ...

    17.05.2023

  • Солёный

    Из 16 клубов РПЛ иностранные тренеры только в 5. Почти 70% отечественные тренера. Бундеслига - 7 тренеров из 18 - иностранцы. Местных 60%, всего.

    17.05.2023

  • Солёный

    Если бы у нас были чемпионы мира, то они тоже бы работали тренерами. 100%.

    17.05.2023

  • Динамов

    Отечественных тренеров НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Это лохотрон!!! Покажите мне хоть одного "отечественного тренера", который выиграл Лигу Чемпионов, Чемпионат Мира или Европы? Таких нет! И никогда не будет, потому что вся система футбола в России это распил-лохотрон, а не Спорт Высоких Достижений!

    17.05.2023

  • ФК Зенит всея Руси

    Бородюк призвал российские клубы больше доверять отечественным тренерам = Тренерам? Хм. Ветер, что ли, сменился? Спартаковские СМИ и полчища сектантов месяцами орут, что невыносимы бразильцы в составе -- а вот их Абаскаль это ясочка и ягодка, самый кошерный цимес.

    17.05.2023

    • Экс-арбитр ФИФА Савченко уверен, что Карасев хорошо отработает на матче «Спартак» — ЦСКА

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