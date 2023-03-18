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Судейство

Сегодня, 10:15

Божович против проверки судей на полиграфе: «Выглядит так, будто работаете с ворами»

Микеле Антонов
Корреспондент
Миодраг Божович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, нужно ли проверять российских судей на полиграфе.

— Кукуляка, который не назначил пенальти на Тюкавине, временно отстранили от матчей РПЛ, позднее допустят к играм ФНЛ. Такое наказание справедливо?

— Если бы все были так принципиальны, судить было бы некому. Поэтому Кукуляка нужно было отстранить на пару игр. Пусть дальше судит! В принципе, он отработал этот матч нормально.

— Генеральный директор «Динамо» предложил отправить Кукуляка на детектор лжи. Такая практика может принести плоды?

Я не сторонник таких мер. Это выглядит так, будто вы работаете с ворами в законе, либо с какими-то свидетелями. Человек может ошибаться, может испугаться. Судья принимает решение самостоятельно, потому я против детектора.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров предложил проверить арбитра Евгения Кукуляка на детекторе лжи после совершенной судьей ошибки в матче FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом» (1:1, 5:4 — пенальти).

Арбитр Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo;. «Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку, они это знают». Божович — о судейских скандалах в России

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Футбол
РПЛ
Миодраг Божович
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