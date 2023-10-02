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Сегодня, 14:10

Булыкин назвал «Краснодар» и «Крылья» главными сенсациями трети сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что главной сенсацией прошедшей части сезона в РПЛ является лидерство «Краснодара» и «Крыльев Советов».

«Сенсации? То, что «Зенит» не на первом месте, и «Крылья» прыгнули выше головы, хотя в прошлом сезоне боролись за то, чтобы не играть стыковые матчи, а сейчас практически с тем же составом идут на втором месте. Такое случается — это футбол, за это мы его и любим. «Краснодар», который идет сейчас на первом месте и показывает хороший футбол, нащупал свою игру. У других пока с этим трудности, многие не могут поймать стабильность. Думаю, что после зимней паузы нас будут ждать совсем другие игры и совсем другие результаты, потому что за два месяца подготовки перед возобновлением сезона можно будет с новыми силами пуститься в концовку сезона», — приводит слова Булыкина «Газете.Ru».

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Второе место занимают «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Локомотив» (18 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/02/21409315.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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