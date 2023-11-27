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Сегодня, 14:39

Булыкин рассказал, как должен быть наказан Кордоба за непристойный жест в матче с «Уралом»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как относится к поступку форварда «Краснодара» Джона Кордобы. После завершения матча с «Уралом» футболист показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

«Я даже не знаю, почему Кордоба, Баринов, Галактионов ведут себя таким образом. В футболе бывает всякое, но не стоит реагировать на это непристойными жестами и оскорбительными высказываниями. Смотрят матчи и слушают интервью, в том числе и дети. А такие действия — это чересчур. Наказание за них должно быть строгим», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11338592-bulykin-obyasnil-kak-dolzhen-byt-nakazan-kordoba-za-nepristojnyj-zhest-v-matche-s-uralom.html
Дмитрий Булыкин
ФК Краснодар
ФК Урал
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