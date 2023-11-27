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Сегодня, 14:56

Камоцци считает, что без Промеса «Спартаку» было бы тяжело

Виктория Кравченко
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает о вкладе Квинси Промеса в игру московского клуба. Голландец забивает во втором матче подряд в РПЛ.

«Промес подтверждает свой высокий уровень в каждом сезоне. Квинси играет с душой, бьется за клуб. Он любит «Спартак». Для РПЛ Промес — игрок экстра-класса, без него «Спартаку» было бы очень тяжело. Когда у команды не идет игра, Квинси решает исход матча. Это качество большого игрока», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков за 16 матчей. В этом сезоне 31-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-promes-igrok-e-kstra-klassa-bez-nego-spartaku-by-lo-by-tyazhelo/
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