Камоцци считает, что без Промеса «Спартаку» было бы тяжело

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает о вкладе Квинси Промеса в игру московского клуба. Голландец забивает во втором матче подряд в РПЛ.

«Промес подтверждает свой высокий уровень в каждом сезоне. Квинси играет с душой, бьется за клуб. Он любит «Спартак». Для РПЛ Промес — игрок экстра-класса, без него «Спартаку» было бы очень тяжело. Когда у команды не идет игра, Квинси решает исход матча. Это качество большого игрока», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков за 16 матчей. В этом сезоне 31-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 6 результативных передач.