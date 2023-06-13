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Сегодня, 14:16

Булыкин считает, что Захаряну надо переходить в любой иностранный клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, стоит ли полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну перейти в другой российский клуб.

«В этом сезоне Арсен очень сильно расстроился, и у «Динамо» игра не шла. Переходить сейчас в какой-то российский клуб Арсену нет смысла. Можно перейти в какой-то иностранный клуб. Я бы на месте Захаряна перешел в любую иностранную команду, потому что оттуда легче будет перейти в топ-клубы», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-zaharyanu-nado-perehodit-v-lyuboj-inostranny-j-klub/
Арсен Захарян
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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