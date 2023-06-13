Ширко находится в реанимации, но завтра будет переведен в общую палату

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии экс-футболиста красно-белых Александра Ширко.

«Александр Ширко находится сейчас в реанимации. Но завтра его переведут в общую палату. Никакой операции не было, там свои технологии, все в порядке. Это все со слов нашего ветеранского доктора — Владимира Зоткина», — сказал Хаджи «СЭ».

Ранее Telegram-канал Supporters Group News сообщил, что экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко попал в Боткинскую больницу.

По данным источника, 46-летний футболист оказался в больнице из-за проблем с сердцем.