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Сегодня, 14:08

Ширко находится в реанимации, но завтра будет переведен в общую палату

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Александр Ширко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии экс-футболиста красно-белых Александра Ширко.

«Александр Ширко находится сейчас в реанимации. Но завтра его переведут в общую палату. Никакой операции не было, там свои технологии, все в порядке. Это все со слов нашего ветеранского доктора — Владимира Зоткина», — сказал Хаджи «СЭ».

Ранее Telegram-канал Supporters Group News сообщил, что экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко попал в Боткинскую больницу.

По данным источника, 46-летний футболист оказался в больнице из-за проблем с сердцем.

Александр Ширко
ФК Спартак (Москва)
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