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Сегодня, 12:32

Бушманов считает, что «Спартак» и ЦСКА разыграют серебро РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов предположил, кто может занять второе место в чемпионате страны.

«Думаю, что шансы у трех команда равны, но ЦСКА сейчас выглядят здорово — они, мне кажется, и займут второе место. У команды есть игра, стабильно набирают очки. Да, они отстают на два очка, но это спокойно можно отыграть. «Ростов» пока держится, но думаю, в концовке они могут и не выдержать давления. Конечно, и «Спартак» будет до последнего бороться за серебро. Думаю, что именно ЦСКА и «Спартак» разыграют серебро РПЛ. Опыта у команд побольше, чем у «Ростова», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 25 туров второе место в РПЛ занимает «Ростов» с 50 очками, на третьем — «Спартак» (49), а на четвертом — ЦСКА (48).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartak-i-tsska-razy-grayut-serebro-rpl/
Евгений Бушманов
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