Бузова оценила форму «Химок» с триколором и георгиевской лентой

Певица Ольга Бузова оценила форму «Химок» с флагом России и георгиевской лентой.

«Вы знаете, я сейчас футбол нечасто смотрю! Почти все мои друзья уже закончили профессиональную карьеру, но тем не менее я все равно слежу за ребятами и стараюсь быть в курсе событий. Не могу не выделить футбольный клуб «Химки». Ребята такие молодцы. Сегодня, когда наши спортсмены не могут выступать под своим флагом, они решили поступить следующим образом — на новый матч они выйдут в форме с триколором, а также георгиевской лентой, в знак поддержки наших защитников!» — написала Бузова в социальной сети.

После 13 туров чемпионата России «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

В следующем туре подмосковный клуб сыграет против «Спартака» 23 октября.