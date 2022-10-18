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Сегодня, 15:37

Бузова оценила форму «Химок» с триколором и георгиевской лентой

Мария Гусева
Форма &amp;quot;Химок&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Химки&quot;, Telegram

Певица Ольга Бузова оценила форму «Химок» с флагом России и георгиевской лентой.

«Вы знаете, я сейчас футбол нечасто смотрю! Почти все мои друзья уже закончили профессиональную карьеру, но тем не менее я все равно слежу за ребятами и стараюсь быть в курсе событий. Не могу не выделить футбольный клуб «Химки». Ребята такие молодцы. Сегодня, когда наши спортсмены не могут выступать под своим флагом, они решили поступить следующим образом — на новый матч они выйдут в форме с триколором, а также георгиевской лентой, в знак поддержки наших защитников!» — написала Бузова в социальной сети.

После 13 туров чемпионата России «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

В следующем туре подмосковный клуб сыграет против «Спартака» 23 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Ольга Бузова
13
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