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Бышовец — об отставке Талалаева: «Именно имя и реноме определяют положение тренера в клубе»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».

«Уход Талалаева из «Торпедо» оказался неожиданным для всех. Причина его отставки понятна: работа с командой не принесла ожидаемых изменений. Над тренером всегда довлеет результат, в этом смысле он зависимый человек: сегодня работает, завтра — нет. С другой стороны, в российском футболе остаются тренеры, которые ведут себя по-хозяйски. Право на такое поведение дает их опыт и достигнутые результаты. Именно имя и реноме определяют положение тренера в клубе. Помыкать опытным, успешным специалистом просто не получится», — цитирует специалиста Betonmobile.ru.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-ob-otstavke-talalaeva-polozhenie-trenera-v-klube-zavisit-ot-ego-renome
Анатолий Бышовец
Андрей Талалаев
Футбол
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ФК Торпедо (Москва)
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