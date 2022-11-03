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Сегодня, 12:53

Гунько: «Идеи Гогниева несут большой риск для «Химок»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился мнением о результатах подмосковного клуба в текущем сезоне.

«Конечно, я слежу за «Химками». Недолго проработал в этой команде, но всегда слежу за ними, интересно, как работает с ней тот или иной тренер. Трудно сказать, сможет ли теперь Гогниев исправить ситуацию, но идеи, с которыми он пришел, интересные. Для задачи спасения команды они не работают. Идеи Гогниева несут большой риск. А когда команда считает каждое очко и будет считать в конце, цена каждого может оказаться очень высокой», — цитирует Metaratings Гунько.

46-летний специалист предположил, как «Химки» могут улучшить свое турнирное положение.

«Если Гогниев сможет на какое-то время поменять взгляд, прийти в раздевалку, сказать: «Ребят, с игрой вратаря на радиусе центрального круга закончим, с высокой игрой фланговых защитников подождем, надо набрать очки, а дальше потихонечку мои идеи будем реализовывать...» Если Гогниев сможет так сделать, то шансы будут. Потому что состав у команды неплохой, лучше, чем у «Факела» и «Торпедо», — добавил он.

Серия «Химок» без побед во всех турнирах длится 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/gunko-esli-gogniev-na-kakoe-to-vremya-otkazhetsya-ot-svoikh-idey-shansy-spastis-u-khimok-budut-1402936/
Дмитрий Гунько
Спартак Гогниев
Футбол
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