Гунько: «Идеи Гогниева несут большой риск для «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился мнением о результатах подмосковного клуба в текущем сезоне.

«Конечно, я слежу за «Химками». Недолго проработал в этой команде, но всегда слежу за ними, интересно, как работает с ней тот или иной тренер. Трудно сказать, сможет ли теперь Гогниев исправить ситуацию, но идеи, с которыми он пришел, интересные. Для задачи спасения команды они не работают. Идеи Гогниева несут большой риск. А когда команда считает каждое очко и будет считать в конце, цена каждого может оказаться очень высокой», — цитирует Metaratings Гунько.

46-летний специалист предположил, как «Химки» могут улучшить свое турнирное положение.

«Если Гогниев сможет на какое-то время поменять взгляд, прийти в раздевалку, сказать: «Ребят, с игрой вратаря на радиусе центрального круга закончим, с высокой игрой фланговых защитников подождем, надо набрать очки, а дальше потихонечку мои идеи будем реализовывать...» Если Гогниев сможет так сделать, то шансы будут. Потому что состав у команды неплохой, лучше, чем у «Факела» и «Торпедо», — добавил он.

Серия «Химок» без побед во всех турнирах длится 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.