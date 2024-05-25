Филимонов о гонке в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов ответил «СЭ» на вопрос о том, кого хочет видеть чемпионом в текущем сезоне РПЛ.

«Тот случай, когда хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом. Но буду болеть за «Краснодар». Не хочется, чтобы прервалась серия «Динамо» без чемпионств, и не хочется, чтобы продолжалась серия «Зенита». Почему настроен против «Динамо»? Я не против «Динамо», я за «Спартак». В «Динамо» на протяжении десятилетий все менялось, а результата нет. Мне, как болельщику «Спартака», хочется, чтобы «Динамо» так и продолжало», — сказал Филимонов «СЭ».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«Динамо» для чемпионства нужно не проиграть «Краснодару». «Зениту» необходимо побеждать «Ростов» и ждать поражения бело-голубых от «быков».

«Краснодару» нужно выиграть у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом» или уступит ему.