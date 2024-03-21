Пейчинович: «Путин — самый уважаемый политик среди всех стран»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о президенте РФ Владимире Путине.

«Сейчас самый уважаемый политик среди всех стран — это Владимир Владимирович Путин. Потому что сейчас многие вещи от него и от России зависят. Считаю, что он проводит очень хорошую внешнюю политику», — приводит слова Пейчиновича Metaratings.ru.

Пейчинович играл за «Локомотив» с 2014 по 2018 год. Вместе с железнодорожниками серб выиграл 2 Кубка России и стал чемпионом России в сезоне-2017/18. С 2020 по 2022 год он выступал за «Факел».