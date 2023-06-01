Чалов рассказал, кого считает лучшим игроком и тренером сезона в РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о лучшем игроке и тренере сезона в РПЛ.

«Лучший игрок сезона в РПЛ? Сложно ответить. Малком? Да, он один из претендентов.

Лучший тренер сезона в РПЛ? Валентиныч [Федотов]. Достаточно тяжело прийти и сходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная», – приводит слова Чалова Sport24.

ЦСКА после 29 туров с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре армейцы на своем поле сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 3 июня. Начало – в 17.00 по московскому времени.