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РПЛ

Сегодня, 11:19

Чернов заявил, что у «Ростова» впереди еще много работы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов подвел итоги первой половины сезона РПЛ для ростовского клуба.

«У нас получился достаточно интересный первый круг чемпионата, где было неудачное начало, а потом немножечко подровняли ситуацию, поднялись в первую десятку. Но все равно впереди у нас много работы. Если хорошо ее сделаем, то еще выше поднимемся. В любом случае чемпионат у нас достаточно интересный, не знаешь, как сложится каждый следующий матч. Поэтому такие противоречивые результаты. В прошлом сезоне мы до последнего боролись за медали чемпионата. Причем не только за бронзовые, но и даже за серебряные. Много сил и энергии отдали ради этого. Может быть, это где-то сказалось на нашем состоянии и результатах в нынешнем розыгрыше — синдром второго сезона так влияет. Но, к счастью, сейчас команда набрала неплохой ход. Если смотреть на последние игры, то мы идем довольно уверенно», — приводит слова Чернова «Известия».

После 16 туров «Ростов» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).

Источник: https://iz.ru/1614545/aleksei-fomin/my-postoianno-na-vidu-u-liudei-poetomu-sdelal-sebe-belye-zuby
Евгений Чернов
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