Червиченко с иронией отреагировал на поддержку ЭСК решений Кукуяна: «Рука руку моет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможной поддержке ЭСК РФС решений арбитра Павла Кукуяна в матче «Зенита» против «Спартака» (3:2) в 26-м туре чемпионата России.

«К поддержке ЭСК решений Кукуяна отношусь так же, как и к поддержке решений Левникова — с юмором и улыбкой. Там рука руку моет. А то, что Кукуян будет судить в пользу одной из команд, было предсказуемо. Как и было предсказуемо, что Левников будет помогать «Спартаку», хотя его решениями я был недоволен. К сожалению, у нас сложилась такая структура судейства и футбола, где одни команды гораздо более привилегированны по отношению к другим», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Красно-белые обратились в комиссию по двум эпизодам на 38-й и 39-й минутах игры — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака» на Романе Зобнине.

По информации Sport24, комиссия считает, что 11-метровый в ворота «Зенита» не назначен правильно, так как наступ защитника питерцев был не акцентированным, контакт недостаточным. Фол Кузяева на Зобнине произошел в другой фазе атаки, поэтому решение Кукуяна не отменять гол «Зенита», несмотря на фол на спартаковце, тоже будет признано верным.

Заседание ЭСК проходит сегодня, 11 мая.