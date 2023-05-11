КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:55

Червиченко с иронией отреагировал на поддержку ЭСК решений Кукуяна: «Рука руку моет»

Telegram Дзен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможной поддержке ЭСК РФС решений арбитра Павла Кукуяна в матче «Зенита» против «Спартака» (3:2) в 26-м туре чемпионата России.

«К поддержке ЭСК решений Кукуяна отношусь так же, как и к поддержке решений Левникова — с юмором и улыбкой. Там рука руку моет. А то, что Кукуян будет судить в пользу одной из команд, было предсказуемо. Как и было предсказуемо, что Левников будет помогать «Спартаку», хотя его решениями я был недоволен. К сожалению, у нас сложилась такая структура судейства и футбола, где одни команды гораздо более привилегированны по отношению к другим», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Красно-белые обратились в комиссию по двум эпизодам на 38-й и 39-й минутах игры — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака» на Романе Зобнине.

По информации Sport24, комиссия считает, что 11-метровый в ворота «Зенита» не назначен правильно, так как наступ защитника питерцев был не акцентированным, контакт недостаточным. Фол Кузяева на Зобнине произошел в другой фазе атаки, поэтому решение Кукуяна не отменять гол «Зенита», несмотря на фол на спартаковце, тоже будет признано верным.

Заседание ЭСК проходит сегодня, 11 мая.

Роман Зобнин
ФК Зенит
Андрей Червиченко
Павел Кукуян
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Личка ответил на вопрос, может ли его розовый свитер стать поводом для открытия музея «Оренбурга»
Ерохин считает, что судьи в РПЛ работают на хорошем уровне
Sport24: ЭСК РФС поддержит решения Кукуяна в эпизодах с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» и нарушении на Зобнине
«Пенальти на Бальде не было, Зобнин мог не падать. Половина «Спартака» недостойна великого клуба». Быстров — о событиях тура
Чернов: «Ошибка Селихова никак на игру с «Зенитом» не повлияла»
Евсеев: «У меня репутация сурового мужика? Это обложка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка не знал о желании Мансильи и Веры получить гражданство РФ: «Слышу об этом в первый раз!»

Черкасов: «Миллер имеет право устроить чествования, когда посчитает нужным. Он много делал для «Зенита»