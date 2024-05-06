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Сегодня, 22:28

ЦСКА упустил победу в матче с «Рубином»

Руслан Минаев
Виктор Давила и Алексей Грицаенко (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА дома сыграл вничью с «Рубином» в матче 27-го тура РПЛ — 2:2.

Счет в игре открыли казанцы благодаря голу Ильи Рожкова на 42-й минуте, спустя четыре минуты вингер армейцев Аббосбек Файзуллаев замкнул подачу с правого фланга от Келлвена.

Во втором тайме нападающий Федор Чалов вывел ЦСКА вперед после выхода на замену. В добавленное время форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счет.

ЦСКА не выигрывает в РПЛ в пятом матче подряд — 3 ничьих и 2 поражения. Команда Владимира Федотова занимает 8-е место в таблице — 39 очков. «Рубин» с 38 очками — на 9-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Рубин

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
9
75
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