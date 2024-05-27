«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Песьяковым

Самарские «Крылья Советов» объявили о заключении контракта с 35-летним вратарем Сергеем Песьяковым.

«Голкипер присоединится к нашей команде в июне и начнет подготовку к предстоящему сезону», — говорится в сообщении в Телеграм-канале «Крыльев Советов».

С 2017 года и до окончания сезона-2023/24 Песьяков выступал за «Ростов». В общей сложности он провел 182 матча за команду, пропустил 234 гола и 50 раз сыграл на ноль. Футболист покинул дончан в статусе свободного агента.

В ходе профессиональной карьеры Песьяков выступал за «Текстильщик», «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».