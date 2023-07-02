Даса и Нгамале присоединились к тренировочному сбору «Динамо»

Игроки «Динамо», защитник Эли Даса и полузащитник Николя Муми Нгамале присоединились к тренировочному сбору. Они получили дополнительные дни отдыха, в связи с тем, что выступали в национальных командах.

Занимаются вне общей группы по решению медицинского штаба Ярослав Гладышев, Федор Смолов, Игорь Лещук, Вячеслав Грулев, Диего Лаксальт.

В минувшем сезоне 28-летний Нгмале провел за «Динамо» 25 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи. 30-летний Даса сыграл за московский клуб 30 матчей и отметился двумя результативными передачами.