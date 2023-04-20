Даса назвал Москву одним из лучших городом мира

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о процессе изучения русского языка, а также назвал Москву одним из лучших городов мира.

«Мое любимое место в Москве? Я не особо люблю гулять, так как в этом городе большие пробки, а я их очень сильно не люблю. В Израиле тоже всегда долго едешь на машине, мне это не нравится. Но Красная площадь, например, безумно красивое место. Повышенный трафик на дорогах говорит о том, что Москва — очень хороший город: у всех больших городов мира на дорогах пробки. Все мы хотим жить в лучших местах, поэтому Москва — один из лучших городов мира. Как проходит обучение русского языка? Потихоньку. Занимаюсь два раза в неделю. Есть одно матерное слово. Мне учитель на первом занятии сказал, что это слово может описать все, что угодно, и его можно использовать, когда не знаешь, что сказать. Мои любимые слова, которые я часто использую: «картошка», «курица», «извините», «пожалуйста». Намерен остаться в «Динамо» этим летом. Хочу отработать полностью свою контракт», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

«Динамо» в 23 матчах набрало 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем туре бело-голубые в гостях встретятся с «Зенитом».