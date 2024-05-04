Давыдов: «Думаю, «Зенит» спокойно доведет дело до чемпионства»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что «Зенит» не отпустит чемпионство в текущем сезоне.

«Отдаст ли «Зенит» чемпионство? Нет, я думаю, что «Зенит» спокойно доведет дело до чемпионства», — приводит «РБ Спорт» слова Давыдова.

По итогам 26 туров «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с таким же количеством баллов занимает вторую строчку, уступая сине-бело-голубым по дополнительным показателям. Тройку призеров замыкает «Динамо», у которого 47 очков.