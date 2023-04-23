Маслов — об игре «Торпедо»: «На команду повлияли все отставки 18 августа. Остальное не поддается логическому объяснению»

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал для «СЭ» поражение от «Химок» (2:4) в 24-м туре РПЛ.

«Не стал бы говорить, что борьба за выживание для «Торпедо» закончена. Об этом не нужно говорить. Играть надо до последнего тура. Вчера разыгрывалась возможная путевка в стыки. Думаю, если ребята настроятся правильным образом, то смогут зацепить несколько игр. Нужно набирать очки. А каким образом — без разницы. Сказалась ли отставка Талалаева? Не только она повлияла на результаты. Игры у команды нет весь год. На команду повлияли все отставки 18 августа. Все остальное не поддается объяснению», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 24 тура.