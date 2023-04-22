РПЛ: «Зенит» — «Динамо», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи 24-го тура

24-й тур чемпионата России.

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Извинится ли «Спартак» перед болельщиками за поражение и вылет из FONBET Кубка России от «Акрона»? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают красно-белых серьезными фаворитами встречи с «Краснодаром». На их победу можно поставить с коэффициентом 1.87, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья и успех «быков» оценены одинаковыми 3.85 (25%).