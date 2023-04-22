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Сегодня, 09:00

РПЛ: «Зенит» — «Динамо», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи 24-го тура

Иван Торопцев
Корреспондент
Арсен Захарян (справа) — Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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24-й тур чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Торпедо М
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Сочи
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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