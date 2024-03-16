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16 марта, 14:52

Динияр Билялетдинов: «Думаю, «Зенит» уже не упустит свое в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением, сможет ли кто-то конкурировать с «Зенитом» за чемпионство после увольнения Владимира Ивича из «Краснодара».

««Зенит» — безоговорочный лидер? «Краснодар» и другие клубы выглядят неважно. По крайней мере, те, которых мы хотели видеть конкурентами. Думаю, уже все. «Динамо»? По последнему матчу с «Зенитом», там тоже разница была существенная. Думаю, «Зенит» уже не упустит свое», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

После 20-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Идущий на втором месте «Краснодар» отстает от петербургского клуба на одно очко, а занимающее третью строчку «Динамо» — на два.

Источник: Metaratings.ru
Динияр Билялетдинов
РПЛ
ФК Зенит
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